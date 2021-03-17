В Рязани возбудили дело по факту ДТП с 18 пострадавшими

Рязанская полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с автобусом, ехавшим из Москвы в Пензу. Следователи СУ УМВД по региону подозревают нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

В полиции уточнили также, что после аварии на трассе было установлено реверсивное движение. В настоящее время трафик восстановлен в обычном режиме.

Авария произошла в 1:30 на трассе М-5 возле населенного пункта Ушаково. Водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя, за рулем был 50-летний мужчина.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Рязанской области, 18 пострадавших в аварии были направлены в областную больницу в Рязани. Все пострадавшие - жители Пензенской области. Шесть человек с переломами и черепно-мозговой травмой были госпитализированы. Состояние одного с переломом костей таза оценивается как тяжелое. Травмы остальных, по данным прокуратуры, средней тяжести.

12 человек после получения медпомощи отвезли в пункт временного содержания, организованный в школе села Кирицы, где находятся все пассажиры автобуса. В настоящее время они различным транспортом направляются в Пензу.