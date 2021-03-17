Организовали ее воронежские мастера, члены творческого Союза художников России - теддист (тот, кто делает мишек Тедди) Иван Грозный и специалист по куклам Николай Павлов. Из-за пандемии прислать кукол-иностранок смогла только Анна Криштопайтите из Терме. Зато посетители увидят работы из многих городов Центральной и Южной России, а также таких далеких мест, как Миасс и Якутск.

Иван Грозный рассказал "РГ", из чего делают коллекционных кукол, каким должен быть правильный медведь и почему взрослые охотятся за игрушками, с которыми не собираются играть.

Что делает куклу произведением искусства?

Иван Грозный: Уровень мастерства. Мы впервые проводим свою выставку именно в музее, это очень большая честь и знак того, что качественная авторская кукла - тоже искусство. Я против того, чтобы показывать такие работы в ярмарочном формате: на плотно заставленных столах, где-то в проходном месте - только бы купили. Конечно, никто не запретит этого делать, но все-таки творческих людей надо поднимать на определенный уровень. Иначе люди так и будут говорить: "Ну это просто поделки, я и сам(-а) так могу!" Мастерам нужно видеть, что делают другие, с каждой выставкой или конкурсом расти в профессиональном плане. И тогда в их жизни появятся коллекционеры, которые будут их ценить, следить за их творчеством, чтобы купить новинки...

Первое "Кукольное поМИШАтельство" мы задумывали как чисто воронежский проект. Но сарафанное радио разнесло эту новость, и многие авторы из других городов тоже захотели присоединиться. Вторая выставка была уже международной. Сегодняшняя - третья. Мы рассчитывали больше зарубежных коллег подключить, но из-за непонятной ситуации на границах не все на это решились. Сейчас проще из Италии кукол прислать, чем с той же Украины.

Надеемся, что в регионах Черноземья тоже заинтересуются нашей экспозицией, с удовольствием приедем в гости. А вообще наша мечта - постоянная площадка для выставок и конкурсов в Воронеже. Он очень удобно расположен.

Как вы пришли в эту профессию?

Иван Грозный: Случайно. Думаю, я вообще не творческий человек. Подростком ничем особенно не увлекался, на улице бегал. Выучился на парикмахера - опять же по глупости, думая только побыстрее и побольше зарабатывать. Оказалось, все иначе... Я работал в магазине продавцом и в 2013 году попал на мастер-класс художника Николая Павлова. Мотивация была такая: смогу я или нет? И вот я сделал первую куклу - "Ангела света". Его купили буквально через два дня. У меня такие крылья выросли! Ну как обычно: когда мы начинающие, то мним себя звездами - все знаем, все умеем... Вторая кукла далась тяжелее. Потом у меня началась пора поисков. Как говорится, бойтесь творчества, оно заразно. Я и декупажем занимался, и бижутерию авторскую собирал, и мыло варил... Много всего перепробовал, а зацепило вот шитье мишек.

Чем Тедди отличаются от других игрушечных медведей?

Иван Грозный: Тедди - это технология. Главная ее особенность - пятишплинтовое крепление, благодаря которому у игрушки двигаются голова и лапы. Есть две версии появления Тедди. Первая - немецкая: девушка-инвалид Маргарет Штайф в конце XIX века сшила игольницу в виде слоника, потом они с братьями стали придумывать выкройки мягких игрушек, самой популярной из которых стал мишка. В итоге эта семья основала фабрику Steiff, которая работает до сих пор. Там выпускают, в частности, расходные материалы для теддистов. Вторая версия - американская: президент Теодор Рузвельт на охоте побоялся убить медвежонка, в прессе этот случай высмеяли, и вот одна семья, как сегодня бы сказали, поймала хайп и стала делать игрушечных медвежат, которых стали, как и президента, называть Тедди.

Я делаю мишек очень быстро. На большого (допустим, 46 сантиметров высотой) уходит три дня. Виртуозы шьют на машинке - я же этому только учусь и работаю вручную. Мозг отключается, проблемы и заботы уходят - как медитация. Материалы заказываю в Италии, Франции и, конечно, Германии. Набиваю опилками. Носы вышиваю, глаза беру такие, которые используют для чучел. Можно брать просто черные бусинки, но мне нравится, когда у мишки взгляд живой.

Собственно, канон - это только крепление. В остальном Тедди может быть любым. Да, есть классические пропорции, их придерживаются немцы и вообще европейцы. У них медведь такой стройный, удлиненный. А наши, русские медведи, даже дореволюционные и довоенные игрушки кустарного производства, - они более упитанные, толстенькие, даже пузатые, как и мы сами. Но вообще национальность мастера уже не так важна, дизайнеры везде сейчас меняют пропорции и характер Тедди кто во что горазд.

Вот я снимала вас с мишкой на руках, а вы его украдкой погладили, как живого.

Иван Грозный: Ну а посмотрите - он и есть живой. В скобках, в кавычках, как хотите, но это живое существо, друг, который никогда не предаст и будет с тобой всю жизнь. У вас осталась игрушка из детства?

Конечно. Медведь, линялый такой. А у вас?

Иван Грозный: Дома есть первый медведь, которого я шил. А из детства игрушки не сохранились. У меня была собака, но как-то я с ней в детстве некрасиво поступил, разорвал. Теперь об этом жалею...

Но исправляетесь - благодаря мишкам.

Иван Грозный: Именно!

Ключевой вопрос

Кто приобретает авторских кукол и мишек?

Иван Грозный: Все! Некоторые парни делают такой эксклюзивный подарок своим девушкам. Иногда человек пополняет личную коллекцию - знаю людей, которые готовы тратить на это последние деньги. Кто-то собирает работы любимых мастеров. Допустим, в Москве есть женщина, которая приобрела уже около 15 моих медведей.

В основном покупатели - женщины. Мужчины у нас более стеснительные и зажатые. Но в душе мы все дети, кого бы из себя ни строили. На выставках иногда видишь: заходит пара, жена фыркает: "Ну что тут смотреть!", а муж - здоровенный, с крупными руками - просит медведя подержать. И на глазах превращается в пятилетнего ребенка, чуть ли не слезы выступают. Человек проживает какие-то дорогие ему воспоминания и благодарит за это.

Бывают подвижные куклы, которых приобретают для детей. Но все-таки авторские работы не для игры. Ими нужно просто любоваться. Знаете, до революции у людей были ценные игрушки, которые хранились за стеклом. Их доставали по праздникам, причесывали, переодевали - относились как к реликвии, которая передавалась по наследству из поколения в поколение и объединяла семью. Глядя на такую игрушку, люди вспоминали родных. Я верю, что такое же отношение возможно и сегодня. Да, в магазинах такое изобилие китайского ширпотреба, что игрушки легко покупаются, ломаются и выбрасываются. Но именно на примере авторской куклы или медведя можно воспитывать в ребенке ответственность, уважение и бережное отношение к другим...

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Выставка "Кукольное поМИШАтельство" продлится в Воронеже до 11 апреля 2021 года. В ее рамках пройдет серия лекций и мастер-классов, подробности - на сайте mkram.ru.

Кстати

В Музее имени И. Н. Крамского также до 11 апреля развернута выставка "Царские куклы" - на ней можно посмотреть игрушки как раз из тех, которые давали детям только по особым случаям. Коллекционер и меценат Светлана Пчельникова разыскала за рубежом антикварные экземпляры кукол, которые были или могли быть у последних русских царевен.