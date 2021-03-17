Омский благотворительный фонд начал бесплатно перевозить тяжелых больных.

Специальный автомобиль, стоимость которого составляет три миллиона рублей, омичи приобрели вскладчину. Часть денег в виде пожертвований внесли обычные граждане, часть - участники благотворительного проекта "Ротари клуба".

Теперь выездная бригада омского фонда "Обнимая небо", под опекой которого находятся неизлечимо больные люди, сможет доставлять пациентов из дома до больницы и обратно. Коммерческий транспорт берет за такую услугу от двух тысяч рублей, фонд предоставляет ее бесплатно.

Спецавтомобиль на базе Ford Tranzit оборудован электрогидравлическим подъемником для погрузки инвалидов в креслах-каталках, тележкой со съемными носилками и другим оборудованием.

- Машина уже работает, - сообщила руководитель фонда Наталья Налимова. - Чтобы воспользоваться услугой, надо заранее (желательно за сутки) сделать вызов. Если в доме нет грузового лифта, согласовать с близкими, соседями, кто поможет перенести пациента до автомобиля и обратно. У нас работают в основном женщины, и такие нагрузки им не под силу.

Помимо этого, Фонд "Обнимая небо" открыл первую в городе службу равного консультирования. К ее работе привлекли омичей, уже перенесших серьезные заболевания, испытавших, что такое онкология. Сейчас четверо из них уже прошли специальное обучение. Задача новых сотрудников - дать практические советы тем, кому предстоит химиотерапия, морально их поддержать.

Недавно фонд получил лицензию на оказание паллиативной медпомощи и принял в штат врача и медсестру. И если раньше специалистов приходилось приглашать из клиник, то теперь такой необходимости нет. Это востребованное направление омичи будут развивать. И уже подали заявку на президентский грант - пятый по счету.

Помимо консультаций, в том числе по поводу льгот и оформлению инвалидности или льгот, фонд предоставляет в бесплатную аренду различные средства реабилитации для тяжелобольных земляков.

А поскольку паллиативным подопечным социальная, психологическая и материальная помощь требуется каждый день, фонд приглашает к сотрудничеству волонтеров.

Контакт

Благотворительный фонд "Обнимая небо": Омск, Космический проспект, 97, тел. (3812) 48-46-25.