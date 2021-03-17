Новости

Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП 07:25
Важнее еды и спорта: Эксперт объяснила, без чего невозможно похудеть 07:15
Капризов набрал 25-е очко в сезоне 06:56
Филиппины приостановят въезд в страну иностранцев и ряда своих граждан 06:24
Малкин получил травму в матче против "Бостона" 06:16
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы 06:03
Более 70 тысяч британских водителей такси трудоустроят по решению суда 05:49
В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией 05:19
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в спа-салонах в Джорджии 05:10
В США спрогнозировали рекордный за 20 лет наплыв незаконных мигрантов 04:53
Подводники ТОФ защитили от "диверсантов" автопоезд с крылатой ракетой 04:46
В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 07:25
Рубрика: Общество

Помощь нужна каждый день

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 56(8407)
Омский благотворительный фонд начал бесплатно перевозить тяжелых больных.

Специальный автомобиль, стоимость которого составляет три миллиона рублей, омичи приобрели вскладчину. Часть денег в виде пожертвований внесли обычные граждане, часть - участники благотворительного проекта "Ротари клуба".

В Самарской области тяжело больных детей будут реабилитировать дома

Теперь выездная бригада омского фонда "Обнимая небо", под опекой которого находятся неизлечимо больные люди, сможет доставлять пациентов из дома до больницы и обратно. Коммерческий транспорт берет за такую услугу от двух тысяч рублей, фонд предоставляет ее бесплатно.

Спецавтомобиль на базе Ford Tranzit оборудован электрогидравлическим подъемником для погрузки инвалидов в креслах-каталках, тележкой со съемными носилками и другим оборудованием.

- Машина уже работает, - сообщила руководитель фонда Наталья Налимова. - Чтобы воспользоваться услугой, надо заранее (желательно за сутки) сделать вызов. Если в доме нет грузового лифта, согласовать с близкими, соседями, кто поможет перенести пациента до автомобиля и обратно. У нас работают в основном женщины, и такие нагрузки им не под силу.

Помимо этого, Фонд "Обнимая небо" открыл первую в городе службу равного консультирования. К ее работе привлекли омичей, уже перенесших серьезные заболевания, испытавших, что такое онкология. Сейчас четверо из них уже прошли специальное обучение. Задача новых сотрудников - дать практические советы тем, кому предстоит химиотерапия, морально их поддержать.

Недавно фонд получил лицензию на оказание паллиативной медпомощи и принял в штат врача и медсестру. И если раньше специалистов приходилось приглашать из клиник, то теперь такой необходимости нет. Это востребованное направление омичи будут развивать. И уже подали заявку на президентский грант - пятый по счету.

Помимо консультаций, в том числе по поводу льгот и оформлению инвалидности или льгот, фонд предоставляет в бесплатную аренду различные средства реабилитации для тяжелобольных земляков.

А поскольку паллиативным подопечным социальная, психологическая и материальная помощь требуется каждый день, фонд приглашает к сотрудничеству волонтеров.

Контакт

Благотворительный фонд "Обнимая небо": Омск, Космический проспект, 97, тел. (3812) 48-46-25.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

В Европе признали свои ошибки в отношениях с Россией
Посольство РФ назвало безосновательными обвинения США во вмешательстве в выборы
В России узаконили просветительскую деятельность
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году