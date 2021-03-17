Сбежавшего из-под ареста экс-спецназовца ГРУ задержали в Новосибирске

Алтайские силовики задержали бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, совершившего побег после приговора суда в городе Новоалтайске.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов, находящийся в федеральном розыске, - сообщает УФСИН России по Алтайскому краю.

Вобликова заключили под стражу. В ближайшее время он будет этапирован в колонию для отбывания наказания.

Напомним, потерявшего зрение рецидивиста силовики разыскивали 11 дней. 5 марта судебная коллегия Алтайского краевого суда приговорила Вобликова к десяти годам лишения свободы в колонии особого режима - за организацию разбойного нападения на усадьбу фермера. Однако Вобликову ему удалось скрыться из-под домашнего ареста вместе с браслетом слежения.

Это уже третий побег Валерия Вобликова. В 2005 году он сбежал от конвоя во время этапирования. А в 2006-м ветерану спецназа удалось выбраться на волю из СИЗО №1 города Новосибирска. Он переоделся в одежду младшего брата, пришедшего к нему на свидание, и спокойно прошел через все посты.