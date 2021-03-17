В омском театре поставили нашумевшую пьесу украинского писателя Куралеха

Омский драматический Пятый театр дает премьеру "Перемирие". Пьеса, которая легла в основу постановки, - лауреат конкурса "Ремарка-2018" в номинации "Весь мир". Посмотреть ее сценическое воплощение с Донбасса в Омск приехал автор - Алексей Куралех.

На сцене сюжет из реальной жизни: полуразрушенный дом, беременная девушка и четыре бойца. Фото: Анна Шестакова

Тему пьесы, в которой бойцы противоборствующих групп под натиском обстоятельств восстанавливают разрушенный артобстрелом дом юной беременной вдовы (последней жительницы поселка), автору навеяли реальные события.

- Я вспомнил историю, которая была в действительности в 2014 году, когда на нейтральной полосе строили дом украинцы и наши ребята. Мне показалось, что эта история интересна, символична. Она дала толчок. А дальше стали придумываться герои, сюжет, - пояснил Алексей Куралех.

По словам главного режиссера Максима Кальсина, пьеса зацепила его с первой страницы. Это его дебют в Пятом театре, который он возглавил менее полугода назад.

- Мы с Куралехом оказались на одной волне. Как и он, я готов брать в работу самые драматичные темы, но принципиально без "чернухи". У зрителя, как и читателя, должна оставаться надежда. Я с этим полностью согласен, - поделился режиссер Кальсин. - В постановке нет политики. И уж тем более нет конфликта "межнационального". Сюжет документальный - но будто бы создан по библейским мотивам. Не совсем обычный формат для театрального спектакля.

Происходящее на сцене - сюжет из реальной жизни. Донецкий поселок. Полуразрушенный дом. Беременная девушка и четыре бойца - двое со стороны армии Украины, двое - ополченцы Новороссии. У них приказ: за неделю отремонтировать покореженную взрывами постройку.

В спектакле заняты молодые актеры Евгений Точилов, Василий Кондрашин, Вячеслав Болдырев, Дмитрий Макаров и Алена Федорова.

Главная героиня с библейским именем Мария не может бросить хозяйство, где каждой твари по паре: две коровы, две свиньи, две курицы. Когда родится малыш, их тоже будет двое: он и мама.

Бойцы Ной, Ахилл, Че Гевара, Шумахер, которым пришлось засучить рукава, пришли к ней без оружия. Правда, у одного припрятан нож, а у другого управляемая мина.

У каждого своя причина воевать. Монологи возле руин, костра или колодца холодят душу. Но занятые совместным делом "враги" вдруг начинают слышать друг друга. Потом общаться по-человечески. Потом едва ли не дружить, ведь у них так много общего.

Впрочем, и до ненависти - всего один шаг. Семь дней перемирия подошли к концу. И мина по закону подлости оказывается в чужом рюкзаке, а потом незаметно возвращается назад. Но взрыва не будет. Ной не даст ему прогреметь. Преодолев собственную ярость, он хватает вещмешок уходящего солдата. Рвет провода, спасая ему жизнь, очищая собственную душу.

Как и он, я готов брать в работу самые драматичные темы, но принципиально без "чернухи". У зрителя, как и читателя, должна оставаться надежда

И это единственный шанс построить ковчег, начав все с чистого листа. Зал аплодирует стоя. Кому-то спектакль напомнил "Трех товарищей" Ремарка. Счастье, что финальный грохот оказался не смертельной канонадой, а всего лишь летней грозой. Так хочется, чтобы "перемирие" стало наконец миром.

И всего-то, кажется, надо: поступать по совести.

Справка "РГ"

Режиссер Максим Кальсин - выпускник исторического факультета МГУ, Школы-студии МХАТ. На его счету постановки в 15 театрах России, Южной Кореи. До приезда в Омск восемь лет работал главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина.