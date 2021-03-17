На Ставрополье задержали членов вооруженной банды налетчиков

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против подозреваемых в серии грабежей, налетов, убийств и краж. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по делу проходят шестеро мужчин из региона.

- По данным следствия, в 2017 году 42-летний мужчина создал устойчивую вооруженную группу для совершения нападений на граждан и организации в регионе Кавказских Минеральных Вод, в которую привлек пятерых своих знакомых, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Ставрополью.

Участники банды в 2019 году пробрались с автоматами и в масках на склад одного из магазинов в Ессентуках и расстреляли 34-летнего мужчину. Еще два человека были тяжело ранены, а добычей преступников стали 14 миллионов рублей. После дерзкого нападения они скрылись.

За несколько лет банда успела совершить несколько краж и грабежей, похитить оружие и боеприпасы. В 2020 году, по данным правоохранителей, бандиты убили одного из своих подельников в станице Лысогорской.

Сейчас задержаны два члена банды и их пособник, еще два подозреваемых в тяжких преступлениях скрываются, их объявили в федеральный розыск.