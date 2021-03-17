В Чечне девушку будут судить за убийство матери и сестры

В Чеченской Республике завершено расследования уголовного дела в отношении девушки, которую подозревают в убийстве сестры и матери. Об этом в среду сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Согласно материалам дела, в 2019 году, когда подсудимой было 17 лет, она напала на своих родственников. Произошло это в станице Гребенской Шелковского района. Ночью 23 августа девушка дождалась, когда все дома уснут, и нанесла сестре, к которой испытывала неприязнь, множественные ножевые ранения в спину и грудь. Мать попыталась помешать дочери, но также получила несколько ударов холодным оружием.

"В результате полученных ножевых ранений 27-летняя сестра и 53-летняя мать несовершеннолетней скончались на месте происшествия", - заявили в СК РФ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. Экспертиза выявила у девушки признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Следователи направили в суд уголовное дела, утвержденное прокурором. Будет решено, применять или нет к подсудимой принудительные меры медицинского характера.