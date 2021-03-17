Прокуратура потребовала вернуть городу землю Пионерского парка Алупки

Прокуратура Крыма выявила целую серию нарушений при распоряжении земельными участками Пионерского парка Алупки, которые при Украине были незаконно переданы в собственность и аренду частным лицам. Теперь надзорный орган попытается через суд вернуть муниципалитету девять участков, относящихся к землям общего пользования.

Прокуратура провела проверку фактов, изложенных в обращении депутата Госдумы Руслана Бальбека. Напомним, местных жителей встревожили планы одного из землевладельцев застроить Пионерский парк. Оказалось, что еще при Украине территорию зоны отдыха вывели из категории парковых и отдали под индивидуальную застройку. Для этого ее разделили на 10 участков, самый большой из которых - площадью 80 соток. Владелец собрался строить на нем многоквартирный жилой дом.

Администрация Ялты и депутат Госдумы Руслан Бальбек инициировали проверку каждого факта отчуждения земли, и прокуратура РК пришла к выводу о нарушениях требований земельного и градостроительного законодательства. В частности, в 2008-2010 годах были утверждены проекты землеустройства для отвода и передачи в собственность девяти гражданам земельных участков на улице Ленина для индивидуального жилищного строительства. Также были выданы разрешения на составление проектов землеустройства с последующей передачей участков в собственность еще трем гражданам для ИЖС и в аренду одному юрлицу для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

- Эти земельные участки в соответствии с градостроительной документацией тех лет, действующей до сих пор, расположены на территории земель зеленых насаждений и транспортно-дорожной сети, - пояснил ситуацию и.о. прокурора Крыма Сергей Черневич. - Они являются землями общего пользования. Соответственно, предоставление этих участков в собственность или пользование по действовавшему в то время закону Украины было невозможным.

Прокуратура Ялты уже подала в Ялтинский городской суд девять исковых заявлений о прекращении права собственности частных землевладельцев и истребовании земельных участков из чужого незаконного владения. Также прокуратура Ялты внесла протесты на четыре решения Алупкинского горсовета АРК о распоряжении земельными участками общего пользования, права на которые до сих пор не зарегистрированы. Чиновники, не позаботившиеся о своевременном оформлении земли, могут понести ответственность по Уголовному кодексу. Следственный отдел СК по Ялте уже начал проверку фактов возможных неправомерных действий должностных лиц органа местного самоуправления по статьям 159 (мошенничество) и 293 (халатность) УК РФ.

Также специалисты управления муниципального контроля Ялты выявили факт повреждения занесенного в Красную книгу Крыма кустарника "Иглица колючая (понтийская)". Соответствующий протокол направлен в Минприроды Крыма.

Напомним, ранее администрация Ялты инициировала процедуру создания на земле Пионерского парка особо охраняемой природной территории местного значения, что повысит ее охранный статус.