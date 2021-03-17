В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров

Обращенный к властям Германии призыв посла Украины в Берлине Андрея Мельника приложить все усилия для "возвращения" Крыма под контроль Киева представляет собой абсурд с точки зрения международной дипломатии. Такое мнение в комментарии RT высказал депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек.

Ранее в статье для издания Berliner Zeitung Мельник возложил на ФРГ "моральный долг" перед Украиной за жертв "нацистской тирании", отдать которой Берлин, по мнению дипломата, сможет, принудив Россию отказаться от полуострова.

С точки зрения официального Киева заявление украинского посла выглядит вполне нормальном, уверен Бальбек, в то время как с точки зрения международной дипломатии - полным абсурдом.

- Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет, - считает парламентарий, поскольку для этого нет ни возможности, ни желания ввязываться в заведомо "безнадежную авантюру".

По мнению депутата, адресуя подобные заявления властям европейских государств, глава украинской дипломатической миссии в Берлине, подобно утопающему, "хватается за все соломинки".