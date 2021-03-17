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17.03.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В Крыму педофил и убийца шестилетней девочки осужден на 25 лет

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного управления СК по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного управления СК по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного управления СК по Республике Крым и Севастополю

Верховный суд Крыма приговорил ранее судимого жителя Ленинского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым.

Напомним, преступление произошло 31 мая минувшего года. Отец девочки отправился на рыбалку с другом, взяв с собой и дочь. Рыбачить приятели собирались на Северо-Крымском канале. На месте мужчины выпили, после чего отец ребенка заснул.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Приятель же, ранее судимый за кражи, угрозы убийства и покушения на изнасилования якобы отправился с девочкой домой. На самом деле уголовник изнасиловал ребенка, и, понимая, что она может рассказать об этом преступлении, бросил девочку в канал, где она, не умея плавать, утонула.

С заявлением в полицию об исчезновении ребенка вечером того же дня обратилась мать девочки. К месту происшествия немедленно выехали опытные следователи и следователи-криминалисты СКР во главе с руководителем крымского управления Владимиром Терентьевым. Полицейские, специалисты МЧС, Росгвардии, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым" начали масштабный поиск. В результате на следующий день тело девочки обнаружили на дне канала. Ранее судимый приятель отца, являвшийся крестным ребенка, сознался в преступлении.

Суд признал 40-летнего мужчину виновным сразу по трем статьям УК РФ - в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве ребенка. Из 25 лет лишения свободы первые четыре года преступник проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии особого режима. Также на два года он будет ограничен в правах. Приговор может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

В ноябре минувшего года Ленинский районный суд вынес приговор в отношении отца погибшей девочки. Он полностью признал свою вину в преступлении по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. С него также будут удерживать в доход государства 10 процентов заработной платы.

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