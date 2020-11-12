В Крыму осужден отец убитой насильником шестилетней девочки

В Крыму вынесен приговор отцу шестилетней девочки, которая из-за недосмотра родителя стала жертвой насильника и убийцы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

Напомним, в конце мая 2020 года мужчина во время рыбалки на берегу Северо-Крымского канала распивал алкоголь вместе со своим другом.

- Следственный отдел по Ленинскому району установил, что пьяный отец уснул вблизи канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК. - Злоумышленник воспользовался этим, совершил в отношении своей крестницы насильственные действия сексуального характера, а потом столкнул ее в воду, где она утонула.

Вскоре отец сообщил в полицию об исчезновении девочки, и она была объявлена в розыск. На следующий день спасатели нашли тело ребенка на дне канала. Убийца, который ранее был судим за кражи, угрозы убийства и покушение на изнасилование, во время следственного эксперимента показал, как убивал девочку и признал вину в содеянном.

Отец девочки свою вину в преступлении по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) полностью признал, и с ним проведены все необходимые следственные действия. Решением Ленинского районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к шести месяцам исправительных работ. Также из его заработной платы будут удерживаться 10 процентов в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается. Ему инкриминируются насильственные действия сексуального характера и убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.