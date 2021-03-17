Челябинскому замминистра предъявили обвинение по делу шорт-трека

В Челябинской области предъявлены обвинения участникам аферы по строительству шорт-трека ледового дворца "Уральская Молния". Теперь уже бывшему заместителю министра строительства и руководителям двух предприятий предстоит ответить за хищение свыше 15 миллионов рублей, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемые совместно похитили бюджетные средства при строительстве регионального центра по шорт-треку при ледовом дворце "Уральская Молния" в Челябинске, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Бывший заместитель министра строительства и руководитель принимавшего работы ОГКУ "Челябоблинвестстрой" получили от директора фирмы-подрядчика взятки в размере 2,2 и 1,5 миллиона рублей за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель ОГКУ приобрел дорогой автомобиль.

В соответствии со степенью участия в совершении преступлений фигурантам дела предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупно размере, получении взятки и легализации преступных доходов.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, отметили в СК.