Власть
17.03.2021 15:00

Российские и белорусские военные отработали освобождение населенного пункта

В эти дни в Нижегородской области продолжаются российско-белорусские танковые учения. В них на полигоне Мулино принимают участие около 300 военнослужащих и более 80 единиц военной техники. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на учениях будут отработаны совместные действия в наступлении и обороне, осуществлен штурм населенного пункта.
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Минобороны России

Танковыми учениями открылся цикл из нескольких мероприятий, которые будут проходить на территории Союзного государства. Так, с 16 по 20 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области проходят совместные учения ВДВ России и Сил специальных операций Беларуси. Такие же учения проходят на полигоне Осиповичский в Минской области. С 22 марта по 2 апреля пройдет совместное батальонное тактическое учение.

Фото: Пресс-служба ОДКБ
Члены ОДКБ обсудили организацию совместных мероприятий в 2021 году

"Военнослужащие отработают вопросы организации и совершения марша в район боевого предназначения в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2021 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»