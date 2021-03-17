Samsung представила новые смартфоны среднего класса

Компания Samsung представила смартфоны среднего класса - Galaxy A52 и Galaxy A72. От предыдущего поколения новинки отличаются наличием защиты от воды, более продвинутыми процессором и камерой. В России они в продаже с 17 марта. Конкуренцию новинкам составляют iPhone SE 2020 года, а также Xiaomi Mi 10 Lite 6.

Galaxy A52 получил восьмиядерный процессор Snapdragon 750G, при этом два ядра работают на частоте 2,3 ГГц, а еще шесть ядер работают на частоте 1,8 ГГц. Диагональ дисплея составляет 6,5 дюйма, его разрешение - FHD+ (2400 х 1080 пикселей). Частота обновления экрана - 90 Гц, яркость - 800 нит.

Гаджет получил камеру из четырех модулей - основной 64 Мп сенсор с диафрагмой f/1.8, ультраширокоугольный объектив на 12 Мп с диафрагмой f/2.2 и два 5 Мп модуля - один из них используется для макросъемки (диафрагма f/1.8), второй - для анализа глубины снимаемой сцены (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры при этом составляет 32 Мп. Покупатели смогут выбрать из двух конфигураций - на 128 Гб по цене 26 990 рублей и 256 Гб по 32 990 рублей. Память можно расширить с помощью карты microSD до 1 Тб. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч и производитель обещает, что он будет работать два дня.

Galaxy A72 получил восьмиядерный процессор Snapdragon 720G. Два ядра работают на частоте 2,3 ГГц, другие шесть ядер работают на частоте 1,8 ГГц. Диагональ дисплея на 0,2 дюйма больше по сравнению с A52 и составляет 6,7 дюйма. Разрешение экрана, частота обновления дисплея и яркость такие же, как у A52.

Камера также состоит из четырех модулей, но один из них отличается от младшей модели - вместо модуля для анализа глубины сцены есть телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.4. Разрешение фронтальной камеры такое же, как у A52.

Новинки оснащены водозащитой - она редко встречается в гаджетах сравнимой стоимости

Цена смартфона в конфигурации со 128 Гб памяти составляет 35 990 рублей, а 256 Гб - 39 990 рублей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Из интересных особенностей стоит отметить поддержку защиты от воды по стандарту IP67 в обоих устройствах - она практически не встречается в смартфонах этого ценового сегмента.

Оба смартфона поддерживают карты памяти microSD объемом до 1Тб, работают под управлением Android 11 c фирменной оболочкой Samsung One UI 3.0, будут доступны в черном, голубом и лавандовом цветах.