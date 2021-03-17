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Рубрика: Происшествия

Следственный комитет нашел имущество Абызова в Италии и на Кипре

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет не прекращает поиски похищенных и спрятанных Абызовым денег. Хотя его уголовное дело подходит к завершению. В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России продолжается процедура ознакомления бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников с материалами уголовного дела о хищении денег компаний "СИБЭКО"и "РЭС". Следствие объявило, что его поиски дали результат.

Напомним, Абызова и других фигурантов дела обвинили в хищении 4 млрд рублей и их последующей легализации. А еще в незаконной предпринимательской деятельности на 32 млрд рублей. Плюс, в коммерческом подкупе на 78 млн рублей.

Вот что сказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

Фото: Сергей Мокроусов
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"Следствие продолжает принимать меры к установлению имущества обвиняемых для его ареста с целью последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне, которой заявлены гражданские иски, а также обеспечения исполнения приговора. В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики, получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому. Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании "Andulil Enterprises Limited", зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании "Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.", зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро. Это большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья".

Петренко говорит, что до приобретения прав на это имущество фирмой, подконтрольной Абызову, в зданиях был отель премиум-класса. Обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала. Деньги, похищенные Абызовым в России, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства - члена Европейского союза.

Другая вилла была оформлена Абызовым на своего сына. Общая стоимость всего перечисленного имущества на текущий момент составляет около 2 млрд рублей.

"Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом. С Михаилом Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на имущество, находящееся в Италии",- подчеркнула представитель ведомства.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд В мире Европа Италия В мире Европа Кипр Борьба с коррупцией Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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