Новости

В Нью-Йорке эвакуировали детский сад из-за подозрительной посылки 04:11
Вильфанд предупредил о понижении температуры в центре Европейской части РФ 04:05
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Рязанью 03:51
Неизвестный устроил стрельбу в трех спа-салонах Джорджии 03:35
Трамп рассказал, когда примет решение об участии в выборах президента США 03:34
Власти Японии оценят готовность столичного региона к отмене режима ЧС 03:11
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19 02:59
Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии 02:34
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме 02:24
В жилом доме Лесосибирска вспыхнул пожар 02:13
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:51
В столице Франции могут ввести карантин из-за коронавируса 01:36
Минздрав Словакии призвал продлить в стране режим ЧС 01:28
Авария на ЛЭП обесточила большую часть территории Грузии 00:53
Иран начал обогащать уран на подземном заводе с каскадом центрифуг 00:43
SANA: Сирийские ПВО отражают удары ВВС Израиля по объектам под Дамаском 00:35
Карасев и его помощники не встали на колени перед матчем Лиги чемпионов 00:21
Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
17.03.2021 02:59
Рубрика: В мире

Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19

Фото: AFP/NICHOLAS KAMM Фото: AFP/NICHOLAS KAMM
Фото: AFP/NICHOLAS KAMM

Бывший президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса. Об этом он заявил в эфире Fox News, отвечая на вопрос, может ли рекомендовать вакцину своим избирателям.

YouTube назвал условия разблокировки канала Трампа

Он заявил, что порекомендовал бы сделать прививки многим людям из тех, которые голосовали за него. "Это замечательная, безопасная вакцина, она работает", - сказал Трамп, не уточняя о каком конкретно препарате идет речь, пишет РИА Новости. Экс-президент также приписал себе заслуги в быстрой разработке вакцин в США.

Ранее СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп и его жена Меланья привились от коронавируса в январе. Правда, название вакцины не уточнялось. Единственное, на что делают акцент журналисты, укол хозяин Белого дома сделал еще тогда, когда был главой государства, то есть до 20 января.

В мире США Дональд Трамп Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В России узаконили просветительскую деятельность
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме
Роскомнадзор допустил блокировку других соцсетей после Twitter
Захарова: Власти Украины продолжают жить в своем фантазийном мирке
ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США