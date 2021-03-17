Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19

Бывший президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса. Об этом он заявил в эфире Fox News, отвечая на вопрос, может ли рекомендовать вакцину своим избирателям.

Он заявил, что порекомендовал бы сделать прививки многим людям из тех, которые голосовали за него. "Это замечательная, безопасная вакцина, она работает", - сказал Трамп, не уточняя о каком конкретно препарате идет речь, пишет РИА Новости. Экс-президент также приписал себе заслуги в быстрой разработке вакцин в США.

Ранее СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп и его жена Меланья привились от коронавируса в январе. Правда, название вакцины не уточнялось. Единственное, на что делают акцент журналисты, укол хозяин Белого дома сделал еще тогда, когда был главой государства, то есть до 20 января.