У Союзного государства может появиться своя символика

На днях Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказался о необходимости создания собственной символики для Союзного государства. Он подчеркнул, что это может стать важным сплачивающим фактором для двух стран. Наш вопрос читателям: что, по-вашему, может стать символом Союзного государства?

В символике должны быть подчеркнуты как уникальность народов, так и то, что их объединяет. Фото: РИА Новости

Михаил Владимиров, финансовый аналитик, Нижний Новгород:

- Самые известные животные в Беларуси и России - зубр и медведь. Они же, вернее, бык и медведь, - символы биржевого бизнеса. Если совместить в символике Союзного государства эти два национальных "тотема", то получится вполне читаемая идентификация целей объединения: совместное экономическое развитие. Только взаимодействие биржевых "быков" и "медведей" позволяет рынку успешно развиваться.

Александр Автаев, член правления Уральского генеалогического общества, Екатеринбург:

- Основой логотипа можно сделать национальные символы России и Беларуси - березу и древнего зубра, изобразив их на фоне карты двух стран. Не стоит забывать и об исторических событиях, которые нас объединяют. Например, Победа, легендарный Т-34, который выпускали и на уральских заводах. Благодаря этим танкам советский народ сумел победить в Великой Отечественной войне.

Надежда Лопонос, руководитель народного ансамбля "Славяночка", поселок Славинск, Калининградская область:

- Мы с девочками посовещались и остановились на следующем варианте. Нам видится каравай, который лежит на расшитом рушнике. С одной стороны у рушника белорусский орнамент, с другой - русский. Там, где орнамент белорусский, изображены васильки и белый аист, а там, где орнамент русский - ромашки и береза. Фон может быть голубым - как реки и озера, которыми богаты Россия и Беларусь. А сам каравай, наверное, в представлении не нуждается. Он говорит о дружбе наших стран, о такой прекрасной черте, как хлебосольство, свойственной как россиянам, так и белорусам.

Римма Абызова, директор музея Янки Купалы, село Печищи, Татарстан:

- Русская и белорусская культуры - славянские. У них много общего, но каждая по-своему самобытна. Для меня символ Беларуси - василек. Он воспет в национальном фольклоре, да и растет его там много. У России аналогичная история с ромашкой. Сочетание двух этих полевых цветков могло бы стать красивой эмблемой Союзного государства.

Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России:

- Я бы предложил эмблему в виде открытой ладони с птицей, держащей в клюве веточку. У каждого элемента тут было бы свое значение. Открытая ладонь, например, может символизировать благословение, мир и защиту, птица - свободу, а веточка липы - дружескую любовь.

Алла Анциперович, заведующая библиотекой Частного института управления и предпринимательства, Минск:

- Мы с подругой участвовали в конкурсе на создание талисмана II Европейских игр в Минске. Тогда наша идея (Василек и Василинка) хоть и не победила, но была в числе самых ярких. Можно было бы еще придумать Ивана и Иванну и объединить их в хоровод вокруг березки на васильковом поле. Белая березка символизировала бы Россию, а васильки - Беларусь. Я, к слову, сама родилась на Дальнем Востоке. Папа был военный. Объехала весь бывший Советский Союз. И сегодня в России много родственников. Поэтому Союзное государство для меня значит очень многое.

Юрий Машин, первый проректор Белорусско-Российского университета, Могилев:

- Символика - это важный сближающий и сплачивающий фактор. Поэтому в ней обязательно должны быть подчеркнуты как уникальность наших народов, так и то, что нас всех объединяет. Скажем, в гербе нашего университета есть пять лепестков с элементами флагов двух стран.