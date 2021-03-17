В Думу внесен проект о конфискации машин за "пьяные" ДТП c жертвами

Поправки в Уголовный кодекс предполагают конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, если по вине нетрезвого водителя был причинен тяжкий вред здоровью или произошла смерть одного, двух или более лиц.

В правительстве данную инициативу не поддержали: в своем официальном отзыве кабмин указал, что собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП. И если изымать авто у собственника, не признанного виновным в совершении преступления, то это будет противоречить Конституции РФ.