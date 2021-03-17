В ГИБДД напомнили, чем опасна тонировка

В Госавтоинспекции России решили напомнить, почему опасно тонировать передние боковые стекла и лобовое стекло.

Итак, согласно государственным стандартам, в первом случае светопропускание должно быть не менее 70%, во втором случае - не менее 75%. Тонирование передних боковых и лобового стекла запрещено без исключений, уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Тонировка значительно снижает видимость человеку. Если она отсутствует, водитель способен рассмотреть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров. Затемнённые же автостекла снижают видимость сразу до 35-70 метров.

"При плохих погодных условиях - снеге, дожде и гололеде, ситуация становится ещё хуже, а значит аварийного происшествия не избежать. При движении по дороге на большой скорости, когда за считанные секунды автомобиль преодолевает десятки метров, изменение дальности обзора водителя пагубно влияет на показатель риска попадания в ДТП", - отметили в ведомстве.

Согласно актуальному законодательству, за эксплуатацию транспортного средства с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям, полагается административный штраф в размере 500 рублей. Также нарушители обязаны на месте снимать тонировку со стекол машины.