В Минэнерго рассказали о мерах по сдерживанию роста цен на топливо

О срочных мерах по стабилизации розничных цен на автомобильное топливо и обеспечению бесперебойного снабжения топливом регионов рассказали в пресс-службе Минэнерго.

В первую очередь, был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и плавное увеличение запасов топлива к маю этого года до 1,6 миллиона тонн. С марта для топливных компаний-участников биржевых торгов были увеличены нормативы по продаже бензина, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Для бензина норматив вырос с 10 до 11%, а по дизелю - с 6 до 7,5% от уровня производства.

В сообщении говорится, что ведомство уже сейчас фиксирует добросовестное исполнение нефтяниками взятых обязательств. С начала марта отгрузки автомобильных бензинов нефтяными компаниями на внутренний рынок полностью соответствуют рекомендуемым планам и превышают на 6,3% уровень отгрузок за аналогичный период 2020 года. Компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка - за прошедшую неделю марта запасы товарных бензинов выросли на 21 тысячу тонн и превысили в совокупности уровень 1,55 млн тонн.

В Минэнерго отметили, что в результате принятых мер наблюдается заметное снижение оптовых цен на биржевых торгах топливом. По информации СПбМТСБ, территориальный биржевой индекс в европейской части России 12 марта на бензин марки АИ-92 снизился на 265 рублей и составил 54 431 рублей за тонну, а на автомобильный бензин марки АИ-95 снизился на 487 рублей, до 55 667 рублей за тонну.

В отношении корректировки демпферного механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива в опте, в ведомстве подчеркнули, что благодаря его эффективной работе рост цен на заправках в 2020 году оставался в пределах инфляции. Цены розницы на 92-й бензин, который является социально-значимым, росли ниже инфляции - 2,2-2,5% при инфляции 4,9% (по данным Росстата). Но сейчас для соответствия изменившимся реалиям мирового рынка, а также для обеспечения доходности розничного бизнеса на АЗС Минэнерго совместно с Минфином по поручению вице-премьера Александра Новака работают над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения, что в итоге должно сохранить изменение цен на топливо не выше уровня инфляции.