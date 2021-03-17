ВЦИОМ: Менее трети россиян знают, кто отменил крепостное право

Лишь 30 процентов россиян знают, что крепостное право в 1861 году в России отменил император Александр II. Об этом сообщает последний опрос ВЦИОМ. По данным исследования социологов, имя Александра II как освободителя от крепостного права чаще называли те, кто получил высшее образование - 42 процента. 39 процентов не смогли ответить на этот вопрос или отвечали неправильно. Чаще других освободителями от крепостничества назвались цари - Николай I - 10 процентов, Николай II - 12 процентов и Александр III - 9 процентов.

О том, что крепостное право было отменено в 1861 году знают 47 процентов опрошенных. Как правило, это люди после 45 лет. При этом абсолютное большинство, или 92 процента, считают, что освобождение крестьян от крепостной зависимости было исторически правильным решением. 82 процента отметили положительное влияние этого события для развития страны. 5 процентов выразили мнение, что отмена крепостного права "никак не повлияла на развитие страны". А 6 процентов заявили, что "зря отменили крепостное право" (в основном молодежь 24-28 лет).

По мнению 73 процентов участников опроса, жизнь крестьян все же стала лучше после освобождения от крепостничества, 13 процентов высказали точку зрения о том, что она не изменилась. 8 процентов отметили ухудшение жизни крестьян.