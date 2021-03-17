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17.03.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: ребенок уцелел, выпав на ходу из багажника машины

Текст: Вадим Давыденко

Как водитель, и как родитель опозорился владелец белого универсала на этом видео, снятом в китайском городе Фуян (провинция Аньхой). По его вине трагедия могла произойти буквально на ровном месте, и не произошла лишь благодаря собранности и осторожности остальных участников движения.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как можно понять из видео, на одном из городских перекрестков у стоящего на светофоре автомобиля внезапно открылась дверца багажника, и оттуда на асфальт, буквально под колеса стоящих позади легковушек и автобусов, выпал 4-летний малыш. Ребенок быстро поднялся на ноги и припустил вслед за тронувшейся машиной его родителей, но та уже пересекла перекресток и вот-вот должна был скрыться вдали.

Чудо, что все остальные водители заметили малыша и вовремя притормозили, а девушка-скутеристка подъехала к нему и попыталась его успокоить.

А через несколько секунд очнулись родители. Мать, не обращая внимание на сигналы светофора, кинулась через весь перекресток и, убедившись, что ребенок жив и здоров, вернулась с ним в машину. Инцидент был исчерпан за какие-то полминуты, и на дороге возобновилось движение.

Кстати, дорожная полиция не стала фиксировать случившееся как транспортное происшествие, но рассеянных родителей обвинили в ненадлежащем уходе за ребенком и уведомили об этом местные социальные службы...

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#видео