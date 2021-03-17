Водителям могут разрешить ночью ездить по автобусной полосе

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают отмену наказания водителей за движение по выделенной для общественного транспорта полосе по ночам, направленны для получения отзывов в регионы и Верховный суд. Их планируется рассмотреть Госдуме уже в эту сессию, предположительно в июне.

Напомним, в феврале группа депутатов внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Согласно ему, в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за движение по выделенным полосам, предлагается добавить примечание: "Водитель не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также проведения в полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия".

Как пояснил один из авторов этого проекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по ночам общественный транспорт не ходит, поэтому автомобилисты помех ему не могут создать. Кроме того, при кратковременном объезде препятствия по этой полосе тоже общественный транспорт не пострадает. А нынешняя норма закона неумолима: выехал на выделенку - штраф.

Для внесения поправок в КоАП необходимо заключение правительства. Такое заключение было получено, но в нем говорится, что правительство этот проект не поддерживает. Объясняется это тем, что местные власти могут сами установить режим для выделенных полос с помощью информационных табличек. Но проблема в том, что как раз местные власти этого не делают. Изменить Правила, которые утверждаются постановлением правительства, депутаты не могут. Поэтому они пошли другим путем: поправить КоАП и освободить от ответственности водителей, которые по этой полосе едут ночью. Есть одна тонкость: в проекте указаны водители. А камеры штрафуют автовладельцев. Но эта проблема легко решается поправками ко второму чтению.