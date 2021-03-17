ВОЗ рекомендовала продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжать использовать для вакцинации населения препарат британско-шведского концерна AstraZeneca.

"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", - говорится в заявлении, которое предваряет итоговую оценку вакцины (цитата по РИА Новости).

Итоговое решение о том, насколько безопасна вакцина, должно быть озвучено 18 марта, в четверг. ВОЗ находится в постоянном контакте с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для сбора последней информации о безопасности препарата.

Напомним, после вакцинации препаратом AstraZeneca погибли несколько человек. У них появились тромбы, которые после того, как отрываются, закупоривают легочную артерию. Спасти человека в такой ситуации крайне сложно. Но в ВОЗ заявили, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.

Спорная вакцина - совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской фирмы AstraZeneca. AZD1222 - векторная вакцина. По данным разработчика, в вакцине используется вирусный вектор шимпанзе, основанный на ослабленной версии вируса простуды (аденовируса). Он вызывает инфекции у шимпанзе и содержит генетический материал шипового белка вируса SARS-CoV-2. После вакцинации вырабатывается спайковый белок, который заставляет иммунную систему атаковать вирус SARS-CoV-2, если он проникает в организм.

В середине февраля использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях одобрила ВОЗ. Но к сегодняшнему дню более 20 стран мира приостановили вакцинацию британско-шведским препаратом.