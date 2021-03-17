ВС Сирии сообщили о материальном ущербе в результате израильской атаки

В результате атаки израильских ВВС по военным позициям и объектам к югу от Дамаска был нанесен только материальный урон, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщается в коммюнике командования армии Сирии.

Отмечается, что средства ПВО открыли огонь по воздушным целям над южными районами страны. Сирийским зенитчикам "удалось отразить атаку Израиля и поразить большинство ракет", цитирует ТАСС. Удары наносились во вторник вечером со стороны оккупированных Голанских высот.

Ране неизвестные уничтожили несколько машин с нефтью на севере Сирии. Ракетные удары были также нанесены по складам с нефтепродуктами, находящимся недалеко от границы с Турцией. Телеканал "Аль-Хадас" сообщил о погибших и раненых.