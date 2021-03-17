Вышел трейлер кунг-фу-комедии со звездой "Настоящего детектива"

В Сети обнародован трейлер "Бумажных тигров" (The Paper Tigers) - комедии о боевых искусствах и мести. Ролик размещен на YouTube.

Как информирует синопсис, в центре картины окажутся три друга, изучавшие в подростковом возрасте кунг-фу, но далее, через 25 лет, ставшие унылыми типами с разошедшимися жизненными путями. Но теперь они вновь объединяются на предмет вендетты после того, как их старого учителя убивают.

Режиссер и сценарист - дебютант полного метра Куок Бао Тран.

В ролях: Ален Юи ("Настоящий детектив", "Кости"), Юдзи Окумото ("Кобра Кай", "Начало"), Джэ Су Пак ("Как я встретил вашу маму", "Сообщество"), Рон Юань ("Драйв", "Сыны анархии"), Майкл Шеннон Дженкинс (C.S.I.), Роджер Юань ("Бэтмен: "Начало", "Смертельное оружие 4"), Мэттью Пейдж ("Во все тяжкие").

По дате российской премьеры, если она будет, информации еще нет.