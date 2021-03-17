Захарова назвала беспрецедентным приглашение посла из Вашингтона в Москву

Приглашение посла РФ в США в Москву для консультаций является беспрецедентным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я такого не припомню", - прокомментировала она сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что к приглашению посла на консультации в дипломатическом мире прибегают крайне редко, только в исключительных случаях.

Напомним, ранее стало известно, что Москва пригласила посла РФ с США Анатолия Антонова, чтобы совместно с ним проанализировать состояние и перспективы отношений между Россией и США. "Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды президента Джозефа Байдена получается, а что не очень", - отметила официальный представитель МИД. По ее словам, сейчас главное - определить, как можно выправить отношения между Россией и США, заведенные Вашингтоном в тупик. "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - добавила Захарова.