Захарова объяснила, зачем разведка США подготовила русофобский доклад

Доклад разведки США, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы, является очередной порцией лжи и дезинформации. Складывается впечатление, что этим документом американские спецслужбы пытаются оправдать свое существование. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Это очередная порция лжи и дезинформации, фейков", - заявила Захарова, комментируя содержание доклада. По ее словам, спецслужбы США могли бы придумать что-то "поинтереснее, пореалистичнее". "Нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны", - отметила дипломат.

"Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу", - объяснила представитель МИД одну из возможных целей этого доклада. При этом Захарова напомнила, что заявления о якобы имевшем место или планирующемся вмешательстве в американские выборы звучат из года в год. "Мне кажется, за такие деньги, которые платят американские налогоплательщики, они должны были давно уже сказать: "Американцы, спите спокойно, мы вас надежно охраняем", - отметила дипломат.

Ранее сегодня об отсутствии каких-либо доказательств в этом докладе уже заявил заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков. "Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России", - отметил Рябков.