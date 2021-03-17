Захарова ответила на заявления Киева о "моральном долге Берлина"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявляя о моральном долге Берлина за Крым, так и не развил до логичного завершения свою мысль. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предъявляя претензии ФРГ за оккупацию полуострова во время Второй мировой войны, украинский дипломат забыл, что в тот период Крым входил в состав РСФСР, то есть России.

"Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву", - написала Захарова на своей странице в Facebook. По ее словам, раз Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, то и российская сторона может к ним прибегать.

"Если говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов", - отметила дипломат.

Напомним, ранее посол Украины в Берлине попытался возложить на Германию обязанность добиться передачи Крыма Киеву. Свои мысли он изложил в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung. По его мнению, именно на ФРГ лежит "моральный долг" сыграть решающую роль в этом вопросе. А в качестве своего главного аргумента украинский дипломат приводит тот факт, что Германия несет "историческую ответственность" перед Украиной "за нацистскую тиранию, жертвами которой стали более восьми миллионов украинцев". По его словам, "Германия отдаст свой долг Украине, если заставит Россию отказаться от полуострова".

Стоит отметить, Мельник уже приобрел в стране пребывания скандальную известность. В феврале он примерно с тем же набором тезисов обвинял президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в поддержке России, и на этом основании требовал отказа от "Северного потока - 2". Тогда в Берлине заявили, что экскурсы Мельника в украинскую историю вызывают у них "полное непонимание".