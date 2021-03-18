Эксперты рассказали о нетипичных способностях домашней техники

Развитие технологий улучшает жизнь, но вместе с этим приносит в нее и ряд опасностей. Привычные домашние устройства оснащаются нетипичным функционалом. На холодильниках появляются экраны, чайники получают модули подключения к интернету, а телевизоры - камеры.

"Бытовая техника, способная подключаться к интернету, может стать инструментом для слежки за ее обладателями. Речь идет о лампочках, холодильниках и даже дверных замках, которые управляются с помощью специальных систем", - приводит "Прайм" пояснения директора компании "Интеллектуальный Резерв" Павла Мясоедова.

По его словам, умная техника может передавать данные о разговорах, а также сообщить злоумышленникам, в какое время хозяев квартиры нет дома. Надежных антивирусов для бытовых приборов нет, поэтому специалист посоветовал не полагаться на гаджеты полностью.

Ранее эксперты рассказали о том, какую информацию никогда нельзя хранить в смартфоне. Под запретом логины и пароли в открытом виде. Не стоит "записывать" в телефон также номера банковских карт вместе с кодами CVC/CVV и сроками действия, а также сохранять снимки самих карт. Фотографиям ключей и кодам от домофона тоже не место в вашем смартфоне. И, конечно, в нем не должно быть фотографий документов.