Хинштейн оценил возможность блокировки Twitter в России

Роскомнадзор может полностью заблокировать Twitter через месяц, если соцсеть не удалит запрещенный контент. И рычаги для этого сейчас есть. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Согласно его наблюдениям, пока предпосылок, что соцсеть пойдет на диалог с российской властью, так и не появилось.

По оценке Хинштейна, российские власти способны эффективно заблокировать Twitter - в том числе с учетом опыта с мессенджером Telegram, когда пользователи массово обходили блокировку через VPN. "За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось", - сказал Хинштейн в пресс-центре "Парламентской газеты".

Он напомнил, что заработал закон о безопасности Рунета, который сделал российский сегмент глобальной сети независимым от внешних факторов. "Сегодня у государства достаточно механизмов влиять техническими способами. VPN - сегодня точно так же доступ к ним может быть ограничен", - считает глава комитета.

А если начнется "цепная реакция", и пользователи массово попытаются обходить обсуждаемую блокировку Twitter с помощью VPN-сервисов, дальше начнутся блокировки доступа уже к ним, отметил депутат.

"У меня нет оснований не доверять руководителям самого высокого уровня, специалистам, которые заверяют нас в том, что эта проблема техническими средствами сегодня решается", - резюмировал он.

Парламентарий также сообщил о подготовке законопроекта, который обяжет иностранные IT-компании создавать представительства в России и введет требования к их работе.

"Сейчас работа над таким законопроектом идет, который "приземлит" иностранные ресурсы, то есть обяжет их создать представительства и филиалы, - заявил он. - Ну и вообще будут прописаны правила, требования для работы иностранных технологических компаний в РФ".