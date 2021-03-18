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18.03.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Hyundai представил огромный вэн с крутым дизайном

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai Motor представила новый полноразмерный вэн Staria - в продуктовой линейке марки он сменит модель H-1/Starex/Grand Starex, выпускаемую в нынешнем поколении TQ уже 15-й год.

Фото: www.autocarindia.com
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Staria предложат в двух гаммах, различающихся стилевыми деталями и оснащением: стандартной и люксовой Premium.

Снаружи Premium можно узнать по оригинальному переднему бамперу с увеличенной по площади решеткой радиатора и более крупными светодиодными фарами, задним фонарям с "пиксельной" графикой, колесным дискам собственного дизайна. В обоих случаях Staria имеет футуристичный экстерьер с минималистичной пластикой поверхностей, монолитными формами без выступов, двухъярусной передней светотехникой.

В салоне - лаконичная горизонтальная передняя панель без лишнего массива пластика, чтобы не скрадывать полезное пространство. Комбинация приборов полностью цифровая, экран медиасистемы - 10,25-дюймовый.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Предложат множество модификаций с компоновкой внутреннего пространства от 3 до 11 мест.

В Staria Premium на втором и третьем рядах устанавливаются раздельные "самолетные" кресла повышенной комфортности с индивидуальными подлокотниками. Стандартное исполнение Staria будет доступно в широкой гамме модификаций с количеством мест от 3 до 11, то есть помимо пассажирского вэна предложат грузовой фургон и грузопассажирский фургон-комби.

Длина, ширина и высота новинки составляют 5255, 1995 и 1990 мм соответственно.

Если уходящий H-1/Starex/Grand Starex имеет заднеприводное шасси и интегрированную (приварную) раму, то Staria совсем другая - кузов-монокок и переднеприводная компоновка

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Для модели предложат гамму из 2,2-литрового турбодизеля и 3,5-литрового бензинового V6. Их мощности в спецификации для Staria не уточняются. Про коробки передач информации пока нет.

Напомним, что нынешний Hyundai H-1 построен на шасси с интегрированной (приварной) рамой. Модель выпускается в задне- и полноприводном исполнениях.

В Россию поставляется только вариант 4x2, двигатель - 2,5-литровый турбодизель мощностью 136 или 170 л.с. Коробка передач - механическая или автоматическая. Цена начинаются от 2 499 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai