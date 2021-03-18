Кардиологи назвали жирный продукт, снижающий холестерин и сахар

Употребление всего одного авокадо ежедневно способствует снижению уровня плохого холестерина в организме. Об этом заявили в Американской кардиологической ассоциации, отметив, что, согласно последним данным, продукт также эффективен в борьбе с высоким сахаром, передает Food.news.

Как пояснили специалисты, благодаря особой молекуле жира, которая есть только в авокадо, продукт помогает улучшить самочувствие пациентов с диабетом второго типа.

Рекомендуется есть авокадо в сыром виде, используя как основу для бутерброда или закуску для рыбы или курицы.

Одно из самых полезных блюд - тост с авокадо на цельнозерновом хлебе. Для этого нужно смешать авокадо, лимонный сок, соль, перец и аккуратно размять все это тыльной стороной вилки. Пюре следует распределить поверх поджаренного цельнозернового хлеба.

Ранее исследователи из Канады порекомендовали для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний регулярно есть бобовые. Как оказалось, бобы, фасоль, чечевица способствуют уменьшению в крови уровня холестерина и сахара. Перед приготовление блюд из бобовых такого рода продукт рекомендуется замочить на несколько часов. Так вы избавитесь от фитиновой кислоты, препятствующей усвоению питательных веществ из продукта.