Косачев: Слова Байдена о Путине недопустимы

Президент Байден во вчерашнем телеинтервью с самоуверенностью, достойной куда как лучшего применения, утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента России убийцей.

Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль.

Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны.

А теперь для понимания общего контекста (к вопросу об убийцах). Данная позиция занята президентом страны, которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тысяч человек.

Прокомментируете, господин Байден?

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.