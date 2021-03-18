Косачев: Слова Байдена о Путине недопустимы

Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль.
Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны.
А теперь для понимания общего контекста (к вопросу об убийцах). Данная позиция занята президентом страны, которая, по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут. В результате этого с 2001 года с действиями Америки связана гибель более 500 тысяч человек.
Прокомментируете, господин Байден?
Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.