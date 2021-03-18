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18.03.2021 03:11
Рубрика: Власть

Антонов: Россия выступает за налаживание диалога с США

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. С его участием в ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Об этом говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook. По мнению дипломатов, сложившаяся ситуация в отношениях России и США стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс в отношении Москвы не отвечает интересам двух стран, а "отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", отмечается в заявлении.

Посольство РФ подчеркивает, что российская сторона выступает за налаживание диалога двух постоянных членов Совбеза ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность. "Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества", - отмечается в заявлении.

Напомним, Москва пригласила Анатолия Антонова, чтобы совместно с ним проанализировать состояние и перспективы отношений между Россией и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приглашение посла для консультаций является беспрецедентным шагом. "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я такого не припомню", - прокомментировала она. "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", - добавила Захарова.

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