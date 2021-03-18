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Рубрика: Власть

Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений

Текст: Галина Мисливская
Отзыв российского посла в США на консультации в Москву был единственной возможной мерой воздействия в данных обстоятельствах, за ней может последовать только разрыв дипотношений, если Вашингтон не сделает выводов.

Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев на встрече с членами палаты молодых законодателей при СФ, комментируя ситуацию в отношениях России и США.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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"По моему глубокому убеждению, отзыв посла на консультации был единственно возможным вариантом действий. Отзыв посла - очень сильная мера, за ней - только разрыв дипломатических отношений на самом деле", - сказал он.

При этом парламентарий выразил надежду, что "американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней - разрыв отношений, абсолютная конфронтация по всем параметрам" и возврат к реалиям "холодной войны".

При этом Косачев не опасается гонки вооружений в случае негативного развития событий. "Мы не повторим ошибок Советского Союза и не разорим нашу экономику через гонку вооружений, - сказал он. - Это тот выбор, который будем делать не мы, но который мы совершенно точно выдержим, если и когда придется его сделать".

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