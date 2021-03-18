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Рубрика: В мире

Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала

Текст: Александр Ленин (Токио)
Хироси Сасаки. Фото: Matt Roberts/Getty Images Хироси Сасаки. Фото: Matt Roberts/Getty Images
Хироси Сасаки. Фото: Matt Roberts/Getty Images

Креативный директор организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Хироси Сасаки ушел в отставку.

Фото: Yuichi Yamazaki/Getty Images
Впервые в Олимпиаде будет участвовать равное количество мужчин и женщин

Японец был вынужден принять такое решение на фоне скандала, который разгорелся из-за его идеи привлечь к участию в церемонии открытия соревнований популярную комедийную актрису Наоми Ватанабэ в образе свиньи, передает телерадиокомпания NHK.

В японском обществе посчитали замысел Сасаки неприемлемым, оскорбляющим женщин. С осуждением творческого работника выступила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото, которая накануне сменила на этом посту Ёсиро Мори. Последний также потерял должность из-за небрежно допущенного высказывания в отношении женщин.

Ветеран японской политики, рассуждая о вопросе увеличения доли женского персонала в руководстве спортивных организаций, отметил, что это неизбежно приведет к затягиванию совещаний в этих структурах. По мнению Мори, если одна женщина высказывает мнение, то и другая считает своим долгом обозначить собственную позицию. Слова бывшего премьер-министра Японии были критически восприняты как в стране, так и за рубежом и практически моментально сделали его отставку неизбежной.

Оргкомитету "Токио-2020" предстоит в условиях цейтнота решить непростую задачу по поиску нового человека на пост своего креативного директора. И это за четыре месяца до начала ОИ. Вместе с тем, отмечают журналисты, новый человек окажется в ситуации, при которой должен будет использовать наработки Хироси Сасаки. На утверждение и реализацию других концепций открытия состязаний попросту не остается времени.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня. Бегуны пронесут факел по территории всех 47 регионов островного государства и 23 июля прибудут в Токио. На этот день намечена торжественная церемония открытия Игр.

Турнир пройдет при соблюдении строгих карантинных ограничений из-за коронавируса. На соревнования не допустят болельщиков из-за рубежа, а также значительно ограничат численность групп сопровождения высокопоставленных гостей, в том числе уровня глав государств и руководителей министерств.

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