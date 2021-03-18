Лукашенко призвал чиновников быть готовыми к деструктивной активности

Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. На это обратил особое внимание Александр Лукашенко, выступая в четверг на совещании, посвященном совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Президент напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы. "Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям - уголовного, трудового и иного законодательства", - констатировал он.

При этом глава государства дал понять, что речь не должна идти только о закручивании гаек. "Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления", - полагает он. Объективная основа для совершенствования законодательства, по его словам, заключается в запросе простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране.

После состоявшегося ранее совещания в парламенте, администрации президента и других ведомствах подготовлено около десяти законопроектов. В ближайшее время эти документы, потребовал глава государства, должны быть оперативно введены в действие. Он предупредил участников совещания, что, "как докладывают спецслужбы, нужно быть готовыми к проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования".

Перед руководителями правительства, парламента, судейского корпуса и правоохранительных ведомств президент поставил ряд вопросов. "Какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено? В полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя?" Он также поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

Кроме того, Лукашенко поинтересовался, что еще необходимо, чтобы граждане страны могли спокойно жить и работать, а госслужащие, военные - выполнять свой долг. "Вот эти вбросы в интернет - персональные данные, угрозы семьям, детям - это должно вырезаться каленым железом", - подчеркнул он.

Глава администрации президента РБ Игорь Сергеенко в начале совещания отметил, что во исполнение поручений главы государства проведен масштабный пересмотр законодательства. Для этого были созданы две рабочие группы. Первая занималась совершенствованием кодекса по вопросам уголовной ответственности, вторая координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности. Между группами было налажено постоянное взаимодействие.