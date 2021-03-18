МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом

МИД России уже начал проработку организации разговора Путина с Байденом. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил, что не хочет заочно "пикироваться" с американским коллегой, а потому предлагает Байдену продолжить дискуссию - но "без всяких задержек", а в формате "прямого эфира". В Кремле готовы к такому разговору в самое ближайшее время - или в пятницу, или в понедельник. Как отметил российский лидер, в четверг вечером он даст поручение МИД начать подготовку телефонного разговора.