Путин предложил Байдену провести дискуссию онлайн

"Чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно... Мы должны продолжать отношения. И более того, сейчас я подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена, - заметил российский лидер. - Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии".

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран, имея в виду то, что на нас, как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете", - сказал Путин.

"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много, перечислять не буду, и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией. Известно, что в США ситуация непростая, они далеки еще от решения этих вопросов, у нас движение более уверенное вперед. Нам есть о чем поговорить, чем поделиться", - пояснил президент России.

"Но повторяю еще раз - при условии, что это будет прямой честный разговор по сути в прямом эфире", - подчеркнул Путин.

Президент предложил не откладывать это в "долгий ящик". "Я на выходные хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник - пожалуйста, мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - обозначил он и пообещал дать соответствующее поручение МИД.