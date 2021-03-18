Мошенники усовершенствовали схему обмана с выигрышами

Мошенники усовершенствовали классическую схему обмана россиян с отправкой им электронных писем и обещанием финансовой выгоды.

Теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают жертве бесплатный билет. Согласно сценарию, "выигрыш" должен поступить на карту, данные которой нужно указать на мошенническом сайте, пишет РИА Новости. По информации агентства, в качестве отправителя таких сообщений была указана компания, данных о которой нигде нет.

Чтобы не стать жертвой мошенников, лотерейные организации рекомендуют гражданам проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях. А письма с сомнительных адресов игнорировать.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения о поступлении "бонусов" от государства, после чего пугают граждан судебными разбирательствами.