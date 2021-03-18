На блогера завели уголовное дело за гонки по бездорожью

На американского ютубера Майка Хассонга, автора канала Street Speed 717, завели уголовное дело, содержащее, ни много ни мало, 18 пунктов обвинения. Комиссии по рыболовству и судам штата Пенсильвания очень не понравилось видео Майка, в котором он испытывает на бездорожье новейший 702-сильный пикап RAM TRX.

Дело в том, что в США вы не можете ездить на внедорожнике где попало. Считается, что кроме асфальта можно кататься лишь по специально обозначенным тропам или где-нибудь в пустыне.

Майк же гонял по полю, двигался по руслу реки и даже перепрыгнул ее с помощью трамплина. В результате блогера обвиняют по двум пунктам о нарушении водных путей и водоразделов, по шести пунктам о загрязнении вод, по шести пунктам о замусоривании и по четырем о неправомерном использовании частной собственности и водоемов.

Майк все обвинения отвергает, утверждая, что его пикап не сбрасывал в речку никаких опасных жидкостей, а владельцы участков сами пригласили его в гости.

"Я плачу сотни тысяч долларов в виде налогов, мне не нужно ничего бесплатного. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", - заявил блогер.

Он считает, что власти преследуют его, потому решили устроить "показательную порку" - ведь видео с перепрыгиванием речки стало очень популярным, набрав 1,7 миллионов просмотров.

Случай Майка Хассонга - не первый такого рода. Американцам, уже осужденным по аналогичным делам, было предписано возместить урон, нанесенный природе и владельцам участков.