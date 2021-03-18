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18.03.2021 09:08
Рубрика: Легковые авто

На блогера завели уголовное дело за гонки по бездорожью

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На американского ютубера Майка Хассонга, автора канала Street Speed 717, завели уголовное дело, содержащее, ни много ни мало, 18 пунктов обвинения. Комиссии по рыболовству и судам штата Пенсильвания очень не понравилось видео Майка, в котором он испытывает на бездорожье новейший 702-сильный пикап RAM TRX.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Дело в том, что в США вы не можете ездить на внедорожнике где попало. Считается, что кроме асфальта можно кататься лишь по специально обозначенным тропам или где-нибудь в пустыне.

Майк же гонял по полю, двигался по руслу реки и даже перепрыгнул ее с помощью трамплина. В результате блогера обвиняют по двум пунктам о нарушении водных путей и водоразделов, по шести пунктам о загрязнении вод, по шести пунктам о замусоривании и по четырем о неправомерном использовании частной собственности и водоемов.

Майк все обвинения отвергает, утверждая, что его пикап не сбрасывал в речку никаких опасных жидкостей, а владельцы участков сами пригласили его в гости.

"Я плачу сотни тысяч долларов в виде налогов, мне не нужно ничего бесплатного. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", - заявил блогер.

Он считает, что власти преследуют его, потому решили устроить "показательную порку" - ведь видео с перепрыгиванием речки стало очень популярным, набрав 1,7 миллионов просмотров.

Случай Майка Хассонга - не первый такого рода. Американцам, уже осужденным по аналогичным делам, было предписано возместить урон, нанесенный природе и владельцам участков.