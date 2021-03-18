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Названа дата выхода мультсериала-продолжения "Корпорации монстров"

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    18.03.2021, 14:04
Текст:   Козьма Лоханкин

Давно обещанный мультсериал по вселенной пиксаровской "Корпорации монстров" наконец-то обзавёлся датой премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
Мультсериал "Царь горы" получит продолжение

Шоу, получившее название "Монстры за работой", который планировалось выпустить ещё к запуску сервиса Disney+, выйдет 2 июля этого года. Об этом сообщает /Film.

Мультсериал - прямое продолжение первого мультика, сюжет начинается следующим днём после того, как выяснилось, что производство детского смеха куда выгоднее, чем производство страха. Главный герой - молодой монстр Тайлор Тускмон. Он с отличием окончил Университет монстров и отлично умеет пугать. Беда в том, что его навыки моментально утратили востребованность, так что ему придётся учиться быть смешным.

В Сети уже появились изображения новых героев мультсериала. Тускмон - крайний слева, фиолетовый и с рогами.

"Корпорация монстров" вышла в 2001 году. В 2013-м последовал сиквел - "Университет монстров".

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