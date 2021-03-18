Названа дата выхода мультсериала-продолжения "Корпорации монстров"

Давно обещанный мультсериал по вселенной пиксаровской "Корпорации монстров" наконец-то обзавёлся датой премьеры.

Шоу, получившее название "Монстры за работой", который планировалось выпустить ещё к запуску сервиса Disney+, выйдет 2 июля этого года. Об этом сообщает /Film.

Мультсериал - прямое продолжение первого мультика, сюжет начинается следующим днём после того, как выяснилось, что производство детского смеха куда выгоднее, чем производство страха. Главный герой - молодой монстр Тайлор Тускмон. Он с отличием окончил Университет монстров и отлично умеет пугать. Беда в том, что его навыки моментально утратили востребованность, так что ему придётся учиться быть смешным.

В Сети уже появились изображения новых героев мультсериала. Тускмон - крайний слева, фиолетовый и с рогами.

Disney+'s Monsters Inc. series Monsters at Work introduces Tylor Tuskmon, Fritz, Val, Cutter and Duncan to the fan-favorite franchise.https://t.co/6zWE9wzBwr pic.twitter.com/SNlAzMaq8X — Comic Book Resources (@CBR) March 17, 2021

"Корпорация монстров" вышла в 2001 году. В 2013-м последовал сиквел - "Университет монстров".