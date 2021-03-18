В Госдуму внесены поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми водителей, второй раз попавшихся за рулем в нетрезвом виде, либо совершивших в таком состоянии ДТП с тяжкими последствиями, будут лишать не только прав и свободы, но и автомобиля. Впрочем, правительство, а также Верховный суд высказались против этой идеи.

С такой законодательной инициативой выступило Госсобрание - Курултай Республики Башкортостан. Они предложили дополнить часть 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса, в которой говорится о конфискации имущества, пунктом "Д". Этот пункт предполагает конфискацию "автомобиля, принадлежащего на праве собственности осужденному или иному законному владельцу, за совершение с применением данного транспортного средства преступлений, предусмотренных частями второй, четвертой или шестой статьи 264, статьей 264.1 настоящего Кодекса".

В отзыве правительства указано, что в случае, если автомобиль не принадлежит нетрезвому водителю, то его конфискация у невиновного противоречит принципам Конституции о защите частной собственности.

В отзыве Верховного суда говорится, что конфисковать имущество можно в том случае, если оно было орудием преступления. В то же время в 264-й статье говорится о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности. То есть, если человек в нетрезвом виде задумал убить человека, сел за руль и задавил его - тогда автомобиль можно признать орудием и конфисковать.

Исходя из этой логики ВС, у водителя, осужденного по статье 264.1 УК, которая предполагает ответственность за повторное управление в нетрезвом виде, все-таки конфисковать автомобиль можно. Поскольку преступление заключается именно в управлении машиной.

Если человек в нетрезвом виде задумал убить другого человека, сел за руль и задавил его - тогда автомобиль можно признать орудием и конфисковать

Но, по мнению экспертов, введение уголовной ответственности, ее усиление, конфискация - все это меры, которые карают за преступление. По выражению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова - "битье по хвостам". Необходимо найти такие методы, чтобы у нетрезвого водителя не было возможности совершить преступление. То есть сесть за руль и убить кого-то на дороге.

Одним из таких методов мог бы стать залог в размере штрафа за пьяное вождение, если человек первый раз попался за рулем в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект прошел первое чтение, но дальнейших движений по нему нет.

Необходимо упростить систему оформления нетрезвых водителей, считает бывший замначальника ГУОБДД МВД России Павел Бугаев. Сейчас на оформление одного нетрезвого водителя требуется подготовить 8 бумаг и потратить несколько часов. Все это время экипаж не может контролировать ситуацию на дороге, а должен заниматься одним-единственным нарушителем.

Был также проект, который предполагал временное прекращение действия прав, которое может наложить инспектор на дороге до решения суда по управлению в нетрезвом виде. Но у нас и без прав в нетрезвом виде ездят. Так что законодателям, возможно, стоит подумать о задержании автомобиля.