Новый Peugeot 308: больше места, ставка на гибриды и другой лев

Марка Peugeot представила хэтчбек 308 нового поколения. Автомобиль получил кардинально другую внешность с новым логотипом на решётке и крыльях, гибридные версии с возможностью подзарядки и интересное решение мультимедиа.

В основе Peugeot 308 лежит всё та же платформа EMP2, "запаса прочности" которой хватит, как минимум, ещё на один жизненный цикл модели. Размер колёсной базы новинки составляет 2675 мм, что на 55 мм больше, чем у предшественника, а габаритная длина выросла на 114 мм - до 4367 мм. Ширина автомобиля тоже увеличилась: с 1804 до 1852 мм (без учёта зеркал). Высота новинки - 1441 мм, у предшественника этот параметр был равен 1457 мм.

Моторная гамма будет представлена бензиновым двигателем 1.2 литра мощностью 110 и 130 л.с. и полуторалитровым дизелем BlueHDi 130. Коробки передач - 6-ступенчатая МКП и 8-диапазонный "автомат".

Новый "триста восьмой" получил две гибридные версии: Hybrid 180 e-EAT8 и Hybrid 225 e-EAT8. Силовая установка первой представлена 150-сильным бензиновым ДВС, 110-сильным электродвигателем и компактной литий-ионной батареей на 12.4 кВт•ч, которая позволяет ехать на "чистой" энергии 60 км. Hybrid 225 e-EAT8 отличается только мощностью ДВС - она составляет 180 л.с., запас хода на электричестве ненамного меньше - 59 км.

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Да, привычного селектора трансмиссии на версиях с "автоматом" теперь нет, что позволило улучшить эргономику центрального тоннеля пола, на котором появилось отделение для мелочей со сдвижной шторкой и слот для зарядки смартфона по беспроводной технологии.

В стандартной комплектации новый Peugeot 308 оснащён светодиодной оптикой, версии GT и GT Premium по умолчанию укомплектованы матричными фарами. Также на GT-версиях хэтчбек предлагается с цифровой 10-дюймовой приборной панелью с эффектом 3D-визуализации.

Мультимедийная система имеет сенсорный дисплей с диагональю рабочей поверхности 10 дюймов, снизу экрана расположены шесть назначаемых иконок (можно "повесить" на одну из них любую доступную функцию).

Цены на новинку пока не объявлены, продажи новой генерации Peugeot 308 начнутся во второй половине 2021 года.