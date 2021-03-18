Песков назвал высказывания Байдена о Путине очень плохими

Президент США Джо Байден явно не хочет налаживать отношения с Россией, и Москва будет исходить из этого. Так заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы США в интервью ABC.

"Я бы не был многословным, реагируя на это, - произнес Песков. - Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США, он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого". На вопрос, возможно ли, что это была ловушка со стороны журналиста, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что не будет ничего добавлять к сказанному.

Когда журналисты спросили, будет ли реакция со стороны Владимира Путина, Песков ответил: "Не могу вам точно сказать". А на предположение, не стоит ли окончательно отозвать российского посла из Вашингтона, предложил обратиться в МИД. Но заметил: "Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений". "Больше опять же мне нечего добавить", - сказал он.

На вопрос, готова ли Москва пойти на разрыв дипломатических отношений, Песков еще раз повторил, что ему сейчас нечего добавить по этой теме. "Я вам сказал, из чего мы будем теперь исходить", - подчеркнул он.

В настоящий момент у президента нет планов заслушать посла лично, но пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Анатолий Антонов в Москве будет, очевидно, не один день. "В случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла. Пока конкретных планов нет", - уточнил он.

На вопрос, можно ли припомнить прецеденты заявлений Байдена с точки зрения двусторонних отношений и в более широком плане межгосударственных отношений за последние десятилетия, Песков заявил, что "конечно, такого не было в истории". Говоря о том, как это может сказаться на отношениях России и США, он ответил лаконично: "Абсолютно понятно, как". Но уточнять не стал.

На просьбу описать нынешние отношения с США пресс-секретарь российского президента сказал: "Отношения очень плохие". А то, как их улучшить - "уже не к нам вопрос", добавил он.

Журналисты заметили, что в том же интервью Байден сказал, что считает необходимым продолжать сотрудничество по темам, представляющим для США интерес. Какого подхода придерживается Россия, спросили они. "Наш подход будет анализироваться в предстоящий период, в том числе в ходе консультаций с нашим послом, который был приглашен в Москву", - заключил Песков.