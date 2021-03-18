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18.03.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Пикап повис над пропастью на страховочной цепи прицепа

Текст: Григорий Гомельчук

В американском штате Айдахо едва не случилась страшная трагедия: пикап Ford сорвался с моста, и жизни двух людей, находящихся в нем, буквально висели на волоске.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Огромный пикап Ford F-350 Super Duty буксировал дом на колесах. На мосту через реку Малад, протекающей по дну глубокого ущелья, 67-летний водитель не справился с управлением.

Машину развернуло, она перевалилась через ограждение и должна была разбиться о дно ущелья, но повисла на страховочной цепи прицепа, который остался на дороге. Двое людей и две собаки в салоне оказались подвешенными на высоте около 30 метров!

К счастью, и водитель и пассажир (64-летняя женщина) были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло им избежать серьезных травм и не выпасть из кабины. Спасателям даже удалось связаться с пострадавшими по телефону и сообщить им, что помощь уже в пути. Сначала на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они для надежности прицепили Ford к какому-то грузовику еще одним комплектом цепей. Вскоре подоспели и спасатели, которые подняли наверх всех обитателей пикапа - это уже было делом техники.

Что стало причиной аварии пока не ясно. У пикапа оторван задний мост и поврежден кардан, но это могло случиться и в результате аварии.