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18.03.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Почему весной стоит перейти на штампованные диски

Текст: Майя Бирюкова
В конце холодного сезона в магазинах начинают продавать зимние покрышки с большими скидками. Многие автомобилисты берут их вместе с дисками и встает вопрос выбора между литыми и штампованными.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

От выбора дисков зависит не только эстетика, но и безопасность автомобиля. Весной дороги оставляют желать лучшего. Тающий снег проникает в трещины асфальта, при снижении температуры ночью - подмерзает там. Покрытие разрушается. От неровностей страдает подвеска, пробиваются шины, повреждаются диски.

Фото: iStock
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Чаще всего автовладельцы выбирают между легкосплавными вариантами и штампованными. Диски бывают также коваными, но они слишком дороги и ставятся на спортивные модели.

Почему весной стоит обратить внимание на штампованные варианты? При производстве эти колеса выдавливают из листовой стали, а затем сваривают отдельные части, пишет aif.ru. Они получаются более эластичными и лучше выдерживают ударную нагрузку. В яме они могут помяться, но деформированные участки потом легко будет выправить. Благодаря амортизационным свойствам диска лучше выдерживает удар и шина.

Красивые и дорогие литые диски выдерживают удары гораздо хуже. При нагрузках на них образуются трещины и сколы. При сильном ударе диск может просто расколоться. Больше страдают и покрышки, поскольку энергию удара диск передает и всему колесу, и подвеске.

Еще один минус алюминиевых дисков - большая подверженность коррозии. Когда он соприкасается со стальной ступицей, возникает разность потенциалов металлов. Она дает эффект гальванической коррозии, диск и ступица фактически "прикипают" друг к другу.

Весной из-за влажности эти процессы лишь усилятся. Со штампованными стальными колесами такого не произойдет. Поэтому на межсезонье имеет смысл отказаться от дорогих литых дисков.

#авто