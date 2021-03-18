Путин: Нельзя считать, что пандемия закончилась

Планировать летний отдых нужно с учетом рекомендаций санитарных врачей, нельзя считать, что пандемия закончилась, заявил Владимир Путин на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Президента попросили дать поручение Роспотребнадзору снять как можно скорее ограничения на отдых и оздоровление детей за пределами региона.

Владимир Путин отметил, что в России ситуация с коронавирусом лучше, чем во многих странах, в том числе в Европе. "Вводятся очень жесткие локдауны в некоторых странах, просто жесткие - там улицы пустые, все закрыто. У нас, слава Богу, такого нет", - сказал он.

Однако планировать летнюю отпускную кампанию и развивать внутренний туризм необходимо с учетом требований санитарных врачей. "Будем, безусловно, руководствоваться требованиями санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось", - подчеркнул Путин.