РБК сообщил о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России

Дальневосточные рыболовные компании предупредили о потенциально возможных сбоях в добыче сардины иваси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова.

По его словам, сбои могут вызвать новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Они касаются траулеров с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Рекасов отмечает, что новые правила увеличат расходы на растаможивание судов, что в свою очередь может привести к повышению цен на иваси.

Сардина иваси - самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков 40-45 рублей. При этом, например, килограмм минтая, несмотря на рекордное падение цен в этом году, рыбаки продают за 68 рублей, а тихоокеанскую сельдь - за 65 рублей.